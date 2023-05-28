2023 seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara'da kim kazandı? 2023 Ankara Ankara'da kim kazandı? 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte Ankara seçim sonuçları!

Ankara'da kim kazandı?2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? 28 Mayıs 2. Tur seçimleri sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ankara'da kim kazandı?2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte, detaylar…

2023 ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Son oy oranlarına ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların yüzde 99,74'ü sayılırken; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14 oy oranına ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86 oy aldı.

Ankara oy oranı: