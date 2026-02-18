Allianz Türkiye, UNDP Ve Habitat Derneği, Finansal Okuryazarlığı Toplum Genelinde Yaygınlaştırmak İçin Seferberlik Başlatıyor

Uzun soluklu tasarlanan Finansla Gelecek projesiyle ilk etapta ülke genelinde 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Projenin lansmanı Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun katılımıyla Habitat Gaziantep İstasyonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Allianz Türkiye, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kapsayıcı ve çok katmanlı bir eğitim seferberliği başlatıyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılması hedefleniyor. Projenin lansmanı İstasyon Gaziantep'te gerçekleştirildi. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İstasyon Gaziantep'te eğitimlerin düzenlendiği sınıfı ziyaret etti. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da İstasyon Gaziantep'te konuklar arasında yer aldı.

Dünyada her 3 kişiden 1'i finansal okuryazar

Allianz verilerine göre dünya genelinde, her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. Giderek dijitalleşen finansal hizmetleri daha fazla kullanan gençlerde de tablo pek parlak değil. OECD'nin hazırladığı rapora göre; 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor. Ancak öğrencilerin %18'inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde "yetersiz" olarak tanımlanıyor.

Taylan Türkölmez: "Finansal okuryazarlık makroekonomik bir öncelik"

Finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu söyleyen Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Finansal okuryazarlık, günümüzde finansal kaynakların değerini, nasıl korunduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirleyen stratejik ve temel bir yaşam becerisi haline geldi. Finansla Gelecek projesiyle gençlerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bu yetkinliklerin bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmasını hedefliyoruz.Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz güçlü ortaklarımız Habitat Derneği ve UNDP Türkiye, tasarlanan eğitim modelinin etki alanının genişlemesini, eğitimlere erişimi ve yaygınlaşmasını destekleyerek projemize güç katacak" dedi.

Miodrag Dragisic: "Gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise "Günümüzde kalkınma, giderek artan biçimde dayanıklılıkla tanımlanıyor; yani şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesiyle. Geleceği güvenle planlayabilmenin merkezinde ise finansal okuryazarlık yer alıyor. Finansal okuryazarlık, gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli kararlar almalarını, çoğu zaman sınırlı olan kaynaklarını etkin biçimde yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri finansal risklere hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Finansal okuryazarlığa yatırım yaptığımızda özgüven inşa ediyor, dayanıklılığı güçlendiriyor ve gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz. Bu nedenle bu tür girişimler büyük önem taşıyor. Çünkü bireylere ve topluma bir bütün olarak yatırım yaptığımızda, kalkınma sürdürülebilir ve uzun vadeli hale gelir" dedi.

Bora Caldu: "Gençlerle birlikte sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise "Habitat Derneği olarak, uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında sahada karşılığı olan, gençlerin hayatına doğrudan dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek Projesi ile 15–24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularına erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık ve bir yıl içinde 10.000 gence erişmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz. Bu süreci mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, gönüllülerimize ve enerjileriyle projeye değer katan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimler İstanbul'da gençlik yurtlarında verilecek

Kapsayıcı, erişilebilir, sade ancak analitik derinliği olan bir yapıda tasarlanan Finansla Gelecek Projesi, çok katmanlı ve katılımcı bir eğitim modeli üzerine inşa edildi. İlk etapta 15–24 yaş aralığındaki gençleri odağa alan proje, Aralık 2025'te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle start verdi. Eğitmen eğitiminde yetiştirilen gönüllü eğitmenler, Türkiye'nin 81 ilinde yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak aldıkları eğitimleri okullarda ve Habitat Derneği'nin topluluk merkezlerinde lise ve üniversite öğrencilerine aktaracaklar. Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra program, çevrimiçi eğitimlerle de desteklenecek. Eğitimlere ilişkin tüm detaylara Habitat Derneği'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Eğitim programını tamamlayan katılımcılar ise dijital katılım belgesi almaya hak kazanacak.Proje kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ve katkısıyla eğitimlerin İstanbul'daki tüm gençlik yurtlarında uygulanması ve eğitim modelinin önümüzdeki dönemde diğer illerdeki gençlik yurtlarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eğitim içeriklerinin de lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, iş hayatına yeni adım atan gençler ve genç girişimciler için kademeli biçimde derinleştirilmesi planlanıyor. Eğitim içerikleri Allianz YouTube kanalı ( https://www.youtube.com/@finanslagelecek/ ) ve Habitat Derneği web sitesi ( https://habitatdernegi.org/surdurulebilirlik/finansla-gelecek/ ) üzerinden dijital olarak da sunularak erişilebilirlik ve süreklilik sağlanacak.

Allianz Hakkında

Dünyanın en güçlü sigorta ve finans topluluklarından biri olan Allianz Grubu, yaklaşık 70 ülkede 156 bini aşkın çalışanıyla 128 milyon müşterisine sigortacılık ve varlık yönetimi hizmeti veriyor. Sigorta müşterileri adına yönettiği 776 milyar avronun yanı sıra PIMCO ve Allianz Global Investors şirketlerinin yönettiği 1,9 trilyon avroyla, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketleri arasında yer alıyor. 2024 yıl sonu itibarıyla 179,8 milyar avro toplam iş hacmine sahip olan Allianz Grubu, 16 milyar avro faaliyet kârına ulaştı. Allianz Grubu, Türkiye'de Allianz Trade, Allianz Partners ve Allianz Türkiye şirketleri ile faaliyet gösteriyor. Bu topraklardaki faaliyetlerine 1923 yılında Şark Sigorta adı altında başlayan, Cumhuriyetle yaşıt olarak 2023 yılında 100'üncü yılını kutlamanın onurunu yaşayan Allianz Türkiye, 2008'den bu yana faaliyetlerine Allianz Grubu'nun bir parçası olarak devam ediyor. Allianz Türkiye'nin çatısı altında elementer sigortalarda Allianz Sigorta, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik şirketleri bulunuyor. Sektöre müşteri deneyimi, çeviklik, dijitalizasyon, çalışan bağlılığı, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarında öncülük eden Allianz Türkiye; 2.500 çalışanı, 13 bölge müdürlüğü, 5.200 acentesi, 1.400 banka şube kanalı ve 10.000'i aşkın anlaşmalı kurumuyla, 81 ilde 8,3 milyon müşterisine ihtiyaç duydukları her an 'Allianz Seninle' diyebilmek için çalışıyor. Allianz Grubu desteğiyle 2019 yılında 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Allianz Teknik, bugün itibarıyla Türkiye'de uluslararası akreditasyon standartlarına uygun ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda ülkemizde yangına tepki testleri yapma yetkisine sahip 3 akredite kurumdan biri olan Allianz Teknik'le birlikte, Allianz'ın 2008 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımlar 1 milyar avroyu aşıyor. 2019 yılından bu yana Türkiye'deki yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk ve tek entegre raporun sahibi olan Allianz Türkiye, "Allianz ile Geleceğin Güvende" stratejisi doğrultusunda, sigortacılığın dönüştürücü gücünü toplum, gezegen ve ekonomi için harekete geçirirken, ekosisteminde kalıcı bir dönüşüm hedefliyor.

