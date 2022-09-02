Ales açıklandı! 2022 Ales 2 sonuçları öğrenme ekranı!

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM trafından bugün açıklandı. Peki, adaalr sonuçların nasıl öğrenecek? İşte Ales 2 sonuçları öğrenme ekranı!

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adayalrın erişimine açıldı. 2022 Ales 2 sonuçları öğrenme ekranı!

2022 ALES 2 AÇIKLANDI!

DUYURU

(02 Eylül 2022)

2022-ALES/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 ALES 2 SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ