AKP Seçim vaatleri nelerdir 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Güncel seçim vaatleri nelerdir, kaç madde var? AKP Seçim beyannamesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti. Bunun ardından AKP 2023 seçim vaadleri merak edildi. Peki, AKP Seçim vaatleri nelerdir 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim vaatleri nelerdir, kaç madde var? AKP Seçim beyannamesi! İşte detaylar...

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2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatleri merak edildi. Peki, AKP Seçim vaatleri nelerdir 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim vaatleri nelerdir, kaç madde var? AKP Seçim beyannamesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKP SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Onlarca vaat arasındaki 5 madde ise beyannamenin en konuşulan noktası oldu. Bu maddeler; kamuya işe girişte mülakatın kaldırılması, üniversitelilere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kurulması, yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilmesi, ev hanımlarına emeklilik kolaylığı oldu.

AKP SEÇİM VAATLERİ NELERDİR 2023?

Seçim beyannamesinden satır başları: