AKKA nedir, açılımı ne? AKKA Anlaşması imzalayan devletler hagileri?
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Rusya, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Peki, AKKA nedir, açılımı ne? AKKA Anlaşması imzalayan devletler hagileri?
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti. AKKA'nın mihenk taşlarından birini teşkil ettiği Avrupa güvenlik mimarisinde aşınma müşahede edildiği ifade edildi. AKKA nedir, açılımı ne? AKKA Anlaşması imzalayan devletler hangileri?
AKKA NEDİR, KİMLER İMZALADI?
AKKA: Uyarlanmış Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması
Uyarlanmış Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın Soğuk Savaş sonrası bir uyarlaması. 19 Kasım 1999'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) İstanbul zirvesinde imzalanmıştır.
İmzalayanlar
30 devlet: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Kazakistan, Lüksemburg, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve ABD.
NATO'ya sonradan katılan Slovenya, Litvanya, Estonya ve Letonya antlaşmayı imzalamadı.
ONAYLAYANLAR
4 ülke: Belarus, Kazakistan, Rusya (2007'de askıya alındı), Ukrayna