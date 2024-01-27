AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Seferihisar adayı kim?

AK PARTİ SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayının Ahmet Aydın olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın olmuştur.

AK PARTİ SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Ahmet Aydın AK Parti'nin merakla beklenen yeni Seferihisar Belediye Başkan adayıdır.