ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Adıyaman deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Adıyaman Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Adıyamanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekiminin detayları araştırama konusu oluyor. Peki, TOKİ Adıyaman Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte Adıyaman TOKİ kura çekimi CANLI!

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI

8 Şubat Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu için düğmeye basacak. Aynı gün, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 13.30'da gerçekleşecek olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Buna göre TOKİ Adıyaman deprem konutları kura çekimi saat 13.30'da TOKİ resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek ve adıyaman deprem konutları kura çekimi canlı izlenebilecek.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.