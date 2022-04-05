4 Nisan 2022 Haberleri
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4 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
- Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdiren gruptan 2 kişi tutuklandı
- Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun neden A takımından çıkarıldığı anlattı: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
- Ukrayna'dan Rusya'yla ilgili dünyayı endişelendiren iddia: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
- Meral Akşener, canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
- Meral Akşener'den 'Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?' sorusuna net yanıt! Sebebini de açıkladı
- Meral Akşener'e canlı yayında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu
- Ukrayna: Buça'daki dehşet buz dağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü
- Ali Koç'tan kimse beklemezdi! Hasta yatağındaki Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
- Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
- Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
- Gökhan Çıra'yı kışladan konvoyla alan Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon liralık tazminat davasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Gücenme
- Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun bir hükümlünün hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama: Kamu yararına aykırı
- Zelenski, Ruslardan kurtarılan Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu
- Sedat Peker'in Ramazan için yaptırdığı yardım kolilerini dağıtanlara gözaltı
- TFF Başkanı istifa etti, Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sinyali gündem oldu: Bana ihtiyaç var
- Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan tepki: Putin bir savaş suçlusu
- Karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı! Fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor
- Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi bıçaklanmış halde mahallede gezdirilirken yere yığılıp hayatını kaybetti
- Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı
- Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
- İstanbul'da ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi bir kez daha reddedildi, İmamoğlu'ndan anında tepki geldi
- Kızılay'dan yeni proje! Zora düşen üreticiler için zekat toplayacak
- Rusya, AB ülkelerinin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı
- Tartıştığı eşini sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı
- Böylesi ilk kez oldu! Ukrayna güçleri 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağını vurdu
- Tepki için faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi
- Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak 'kaset' paylaşımı: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
- Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında borç tartışması
- Zelenski, katliamın yaşandığı Buça'ya gitti: Görüşmelerin uzaması Rusya için daha kötü olacak
- İşgalin 40. gününde Ukrayna'nın en stratejik bölgesinden çarpıcı görüntü! Onlarca Rus askeri aracı imha edildi
- Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi
- HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı! Apar topar basın toplantısını sonlandırdı
- TFF Başkanı istifa etti, gözler o isimlere çevrildi! İşte kulislerde konuşulan adaylar
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- İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'la ilgili açıklama: Performans değişimi de dikkate alınıyor
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- Bakan Nebati: Enflasyonun yıl sonunda kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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