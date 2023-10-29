29 EKİM'DE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi yollar bedava?

29 Ekim otoyollar, köprüler ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi soruları araştırılıyor. 29 Ekim resmi tatilde hangi yollar bedava olduğu merak ediliyor. Köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi yollar bedava ve 29 Ekim'de otoyollar ücretsiz mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, 29 Ekim'de otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi yollar bedava?

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29 EKİM'DE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili güncel bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor hizmet veriyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ YOLLAR BEDAVA?

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" paylaşımında bulundu.