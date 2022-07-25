26 Temmuz Tarihte Bugün ne odu? 26 Temmuz ne günü? 26 Temmuz'da ne oldu? 26 Temmuz'da doğan ünlüler!

26 Temmuz'da doğan ünlüler! 26 Temmuz'da ne oldu? 26 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, 26 Temmuz'da ölenler ve 26 Temmuz'da doğanlar merak ediliyor. 26 Temmuz yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Temmuz ne günü? 26 Temmuz dünya ne günü? 26 Temmuz'da kim öldü? İşte, 26 Temmuz doğumlu ünlüler haberimizde...

26 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

26 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.

1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).

1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.

1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).

1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

1963 - Yugoslavya, Üsküp'te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.

1967 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.

1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez" dedi.

1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.

1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.

1994 - Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu.

1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.

26 TEMMUZ'DA DOĞAN ÜNLÜLER

26 Temmuz'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)

1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)

1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)

1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)

1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)

1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)

1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)

1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)

1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)

1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)

1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)

1927 - Lorenza Mazzetti, İtalyan kadın film yönetmeni, romancı, ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2020)

1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)

1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)

1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı

1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones'ın kurucu üyesi

1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu

1947 - Wieslaw Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)

1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist

1950 - Susan George, İngiliz oyuncu

1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör

1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı

1956 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris

1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu

1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı

1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu

1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör

1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör

1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu

1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı

1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi

1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi

1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncu

1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu

1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu

1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcu

1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcu

1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı

1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model

1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu

1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Şmagi Bolkvadze, Gürcü grekoromen güreşçi

26 TEMMUZ'DA VEFAT EDENLER

26 Temmuz'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

432 - I. Celestinus, 10 Eylül 422 ile 26 Temmuz 432 döneminde papalık yapmıştır (d. ?)

811 - I. Nikeforos, Bizans İmparatoru (d. ?)

1380 - Komyo, Japonya'da Nanboku-cho dönemi sırasında ikinci Kuzey Talibi (d. 1322)

1471 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1417)

1533 - Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun onüçüncü ve son imparatoru (d. 1502)

1801 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (d. 1756)

1863 - Sam Houston, Teksas'ın ilk Cumhurbaşkanı (ABD'ye katıldıktan sonra Texas senatörü) (d. 1793)

1867 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (d. 1815)

1915 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (d. 1837)

1925 - Gottlob Frege, Alman matematikçi (d. 1848)

1928 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (d. 1871)

1930 - Pavlos Karolidis, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarının en seçkin Yunan tarihçilerinden biri (d. 1849)

1934 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (d. 1869 ya da 1871)

1941 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (d. 1875)

1942 - Román Viñoly Barreto, Alman asıllı, Arjantinli yazar ve gazeteci (d. 1900)

1944 - Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1878)

1952 - Eva Peron, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi (d. 1919)

1953 - Nikolaos Plastiras, Yunan general ve politikacı (d. 1883)

1957 - Carlos Castillo Armas, Guatemala Devlet Başkanı (d. 1914)

1960 - Cedric Gibbons, Amerikalı sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı (d. 1893)

1968 - Cemal Tollu, Türk ressam (d. 1899)

1971 - Diane Arbus, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1923)

1973 - Konstandinos Yeorgakopulos, Yunan Başbakanı (d. 1890)

1978 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1906)

1984 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (d. 1906)

1986 - Sadık Şendil, Türk oyun yazarı (d. 1913)

1988 - Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (d. 1919)

1993 - İbrahim Minnetoğlu, Türk şair, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1920)

1995 - George W. Romney, Amerikalı iş adamı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (d. 1907)

2000 - John Tukey, Amerikalı istatistikçi (d. 1915)

2003 - İsmail Akbay, Türk mühendis (d. 1930)

2004 - Oğuz Aral, Türk karikatürist (d. 1936)

2004 - Kamran Usluer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1937)

2009 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (d. 1919)

2010 - Edip Günay, Türk müzikolog (d. 1931)

2012 - Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2012 - Mary Tamm, İngiliz oyuncu (d. 1950)

2013 - Şefika Ahundova, Azeri besteci (d. 1924)

2013 - J. J. Cale, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve besteci (d. 1938)

2013 - George P. Mitchell, Amerikalı iş adamı (d. 1919)

2013 - Sung Jae-ki, Güney Koreli filozof ve yazar (d. 1967)

2015 - Bobbi Kristina Brown, Amerikalı tv yıldızı, şarkıcı ve model (d. 1993)

2015 - Joe Williams, Amerikalı sinema eleştirmeni, gazeteci ve yazar (d. 1958)

2017 - Magnus Böcker, İsveçli iş adamı (d. 1961)

2017 - Patti Deutsch, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1943)

2017 - June Foray, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2017 - K. E. Mammen, Hint özgürlük direnişçisi ve aktivist (d. 1921)

2018 - Alfredo del Águila, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1935)

2018 - María Concepción César, Arjantinli aktris, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

2018 - Aloyzas Kveinys, Litvan satranç oyuncusu (d. 1962)

2019 - Russi Taylor, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve aktris (d. 1944)

2020 - Olivia de Havilland, İngiliz asıllı Fransız oyuncu (d. 1916)

2020 - Francisco Frutos, İspanyol siyasetçi (d. 1939)

2020 - Hans-Jochen Vogel, Alman avukat ve politikacı (d. 1926)