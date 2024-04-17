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23 NİSAN LİSELER TATİL Mİ? 23 Nisan üniversiteler ve liseler tatil olacak mı?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. 23 Nisan liseler tatil mi? Sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmekte. Takvimlerde resmi bir tatil olarak işaretlenen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinir. Peki, 23 Nisan liseler tatil mi? 23 Nisan üniversiteler ve liseler tatil olacak mı?

23 NİSAN LİSELER TATİL Mİ?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir. Yani 23 nisan tarihinde liseler de tatildir. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir.

23 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan 2024 Salı günü, okullar ve üniversiteler resmi tatil ilan edilecek. Bu özel gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için ülkemizde geniş çapta kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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