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Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

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Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gün içinde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake'in de sinyalini verdiği satış kabul mektubuna Türkiye'den onay imzası geldi. Gelişmeyi ise ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ABD'den almak için harekete geçtiği F-16 savaş uçaklarında kritik süreç aşıldı. Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, F-16 satış kabul mektubuna imzayı attı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

"BUGÜN İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ise gün içinde yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği." dedi. Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD- TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN F-16 SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti. Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Haksızsam Söyle:

Hami kendi uçaklarımızı kendimiz üretiyorduk. Hani savunmada dışa bağımlılığımızı bitirmiştik, hani diğer ülkeler bizden uçak almak için sıraya girmişti.

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Düz çizgi:

Hakikaten değişiksin :)

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Abdullah KARAMAN:

Haksızsın

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Doğuş:

O seçim geçti bir dahaki seçimde yine uretecez

yanıt5
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Denizhan Erketci:

Ara uçak ihtiyacımız bulunmakta elimizdeki f 16 lar çok yaşlı. Kaan 2028 de seri üretime girecek. Yorum yapmadan önce biraz araştır

yanıt1
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JokerAllame:

satilmadik bir onlar kalmıştı :)

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Uğur Gönen:

modernizasyon yapılacak satın alınan bir anlaşma değil beyler.. yeni eklenen donanımlar vs.

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Hüsamettin Yağcı:

Haberi iyi okusan iyi olur :)

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Fatih Apaydın:

İsrail'i de yendik

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Doğuş:

Mektup uzun zamandır türkiye nin imzasını bekliyordu. Abd haması destekleyen bir ülkeye f16 verir ama mektupta 50 şart sunar

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