Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

Türkiye'nin ABD'den almak için harekete geçtiği F-16 savaş uçaklarında kritik süreç aşıldı. Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, F-16 satış kabul mektubuna imzayı attı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

"BUGÜN İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ise gün içinde yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği." dedi. Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD- TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN F-16 SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti. Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.