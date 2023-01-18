18-19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 19 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34648628

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647806

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1224., 1226., 1240., AHMET ARİF sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647759

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BARIŞ, NEZİH BARUT, NİSA sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34649632

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647824

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah AHMET ARİF sk / PINAR mah 1218., 1219., 1220., 1240. sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34650361

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1107., 1110. sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34654349

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 545., 546., 564. sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34654427

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2238., 2239., 2240., 2319., ADNAN MENDERES, AKARSU, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34649774

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 602., 603., 604. sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34647880

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK sk / TEVFİKBEY mah HALKALI, KİRAZLI, MEKTEP, MERKEZ, PTT, SÜREYYA, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 19/01/2023 00:01:00 - 19/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647878

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK, ERKEN, HALKALI, SULTAN MURAT sk / TEVFİKBEY mah 6.YILDIRIM, HALKALI, MERKEZ, PTT, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 19/01/2023 00:01:00 - 19/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34653863

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2023-01-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34647057

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), MEŞRUTİYET, SANAYİ, ÇAKIL sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34650574

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BALIKÇI, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, RIHTIM, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SEVGİ, SIRMA, TAVLA, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34654538

İSTANBUL AVCILAR ilce -GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 19/01/2023 09:00:00 - 19/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.