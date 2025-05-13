16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! 16 Mayıs Cuma günü BİM'de hangi ürünler var?

BİM 16 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğunda, özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte piknik ve kamp ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca, ev dekorasyonuna yönelik ürünler ve elektronik aletlerdeki indirimler de dikkat çekiyor. Peki, 16 Mayıs Cuma günü BİM'de hangi ürünler var?

16 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU