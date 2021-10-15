Muş Belediye Başkanı Asya'ya

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya "Çevre Yeşillendirme" ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yeşil alan kapasitesini 43 bin metrekareden 450 bin metrekareye çıkaran Belediye Başkanı Asya yılın "çevre yeşillendirme ödülü"ne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni'nde Asya'ya ödülü verildi.

Törende konuşma yapan Başkan Asya, hizmet karşılığında aldığı ödülün onurunu yaşadığını ifade etti.

Ekipçe kentin geleceği için çalıştıklarını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Başarı münferit değil, bir ekibin gayretinin sonucunda elde edilen bir şey. Bu anlamda bana yol arkadaşlığı yapan mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerime teşekkür ederim. Muş halkı adına aldığım bu ödülü, daha iyiye daha güzele, geleceğe hayırlı bir iz, insanlığa hayırlı bir eser, ülkemize katma değer olacak işler bırakmayı diliyoruz. Doğayı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın."