Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, 19 Ekim Muhtarlar Günü Dolayısıyla, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

NİĞDE (Habermetre) - Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları ile Niğde Öğretmen evinde düzenlenen programda bir araya geldi.

Programa, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve Niğde Merkez Mahalle ve köy muhtarları katıldılar.

Programda konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, Devlet ve Millet arasındaki köprü olan muhtarlarımızı vatandaşımız en yakınındaki devlet temsilcisi pozisyonunda ve kendi içinden bir insan olarak görmektedir. Bir derdi olduğunda ilk önce muhtara anlatır.

Değerli muhtarlarım, sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi üstlenmektesiniz, bunun bilincinde olduğunuzu yapmış olduğunuz fedakar çalışmalarla da görmekteyiz.

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi bulunan Muhtarlık, bizim idare sistemimizin temelini oluşturuyor ve demokrasiye ilk adımımız muhtarlık sistemi ile oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımızsınız. Siz ne kadar iyi görür ve duyarsanız bizde o kadar daha iyi hizmet etme imkanı buluruz" dedi.

Tüm kurumların kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekleyen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "Benim de telefonum 24 saat açık. İstediğiniz saatte arayabilir yada gelebilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince köy ve mahallelerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın ve sizlerin sorunlarını yerinde dinleme gayretinde oluyoruz.

Öte yandan İl Özel İdaremizce özellikle son yıllarda köylerimize büyük hizmetler ve yatırımlar yapıldı. Köylerimiz, bu hizmetler sayesinde kentlerdeki hayat standartlarına kavuşmuş durumdalar. Bundan sonrada Niğde'mize hizmet noktasında inşallah hep beraber daha çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

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