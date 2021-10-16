Vali Yavuz, Gönüllere Kandil Oldu - Haberler
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Vali Yavuz, Gönüllere Kandil Oldu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Yavuz, Gönüllere Kandil Oldu

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi vesilesiyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, gönüllere kandil oldu.

KOCAELİ (Habermetre) - Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi vesilesiyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, gönüllere Kandil oldu.

Bir olmanın, gönülleri mutlu etmenin, hatırlanmanın önemli olduğu Kandil günlerinde aile ziyaretlerini ihmal etmeyen Vali Yavuz, bugün de Mevlid Kandili vesilesiyle "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçemizde 9 ailenin hanesine misafir oldu ve dualarını aldı.

Böylesine önemli gün ve gecelerde Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden faydalanmanın önemli olduğunu belirten ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden Vali Yavuz, İzmit ilçemizdeki 4 engelli, 1 yaşlı, 1 hasta, 3 ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplam 9 aileyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyip, kandillerini kutladı.

Aileler; dertleriyle hemhal olan Vali Yavuz'a bol bol dua ederek, teşekkürlerini ilettiler.

Vali Yavuz, ziyaretleri esnasında mahallede karşılaştığı, esnaf ve vatandaşlarla da kandilleşerek hal hatırlarını sordu. Her biri ile ayrı ilgilenen hasbihal eden Vali Yavuz, çocukları da mutlu etmeyi unutmadı. Karşılaştığı her çocukla sohbet eden Vali Yavuz, yakından ilgilenerek hediyeler verdi.

Aile ziyaretlerinin ardından Namazgah Şehitliğini ziyaret eden Vali Yavuz, şehitlerimiz için dualar okuyarak, karanfiller bıraktı. Vali Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Yavuz çiftinin İzmit ilçemizdeki 9 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi bu güne kadar ilimizde 876 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ettiler.

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Haber: Vali Yavuz, Gönüllere Kandil Oldu - Haberler
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