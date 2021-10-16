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Vali Coşkun, Kasiad Ödülleri Törenine Katıldı

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Vali Coşkun, Kasiad Ödülleri Törenine Katıldı

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genç KASİAD tarafından Düzenlenen " KASİAD Ödülleri" törenine katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genç KASİAD tarafından Düzenlenen " KASİAD Ödülleri" törenine katıldı. Törene Vali Coşkun'un yanı sıra, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer ve STK temsilcileriyle iş, kültür, sanat ve spor camiasının önemli isimleri katıldı. Ödül töreninde Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, ilimizde bir çok kategoride zirvede yer alarak şehrimizin ekonomik ve sosyal alanları başta olmak üzere; tanıtımına ve gelişmesine katkıda bulunan iş, kültür sanat ve spor insanlarına ödüllerini vererek başarılarının devamını dilediler. KASİAD ödül töreni hatıra fotoğraflarının çekimiyle son buldu.

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