Üniversitemiz ile Şiddetle Mücadele Vakfı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı arasında, iki kurumun ortaklaşa yapacakları ve yardımlaşacakları bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere esas teşkil etmesi amacı ile protokol imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende Üniversitemiz adına protokolü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI imzalarken, HEGEM Vakfı adına ise Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN imza attı.

Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Protokolün bu noktada hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

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