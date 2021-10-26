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Türk Yıldızları Akrobasi Timinden nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, "21'inci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" kapsamında Fethiye'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Türk Yıldızları Akrobasi Timi, "21'inci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" kapsamında Fethiye'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından gösteri ile ilgili yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, "21'inci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" kapsamında Fethiye'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Türk Yıldızları Akrobasi Timinden nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları Akrobasi Timinden nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları Akrobasi Timinden nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları Akrobasi Timinden nefes kesen gösteri
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