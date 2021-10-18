Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Lokman Meral'in kullandığı yönetimindeki 34 KL 3688 plakalı otomobil D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağında Hakkı Durmuş (47) idaresindeki 60 KY 891 otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hakkı Durmuş ile araçlarda bulunan Canan Durmuş (48), Ebru Karataş (27), Elizan Karataş (5) ve Lütfi Meral (58) yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.