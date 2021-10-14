Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iş makinesi ile çarpışınca tavanı kopan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emin Atçı ile baldızı Saime Zira'nın, kız isteme merasiminden döndükleri öğrenildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iş makinesi ile  çarpışınca tavanı kopan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Emin Atçı ile baldızı Saime Zira'nın, kız isteme merasiminden döndükleri öğrenildi. Atçı ile Zira'nın cenazeleri toprağa verilirken, yaralı 6 kişinin tedavisi devam ediyor, iş makinesi operatörü Ali K. ise gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozova ilçesinde oturan Atçı ailesi fertleri, bir yakınlarına kız istemek üzere Birecik'e gitti. Kız isteme merasiminin ardından Atçı ailesi mensupları, Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere yola çıktı. Dönüş yolunda Atçı'nın kullandığı otomobil, Suruç ilçesi yakınlarında iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz çıkan operatör Ali K.'nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin tavanı koparken, ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emin Atçı ile yanında bulunan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Saime, Aziz ve Ali Asaf Zira, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına yaralılardan Emin Atçı ile baldızı Saime Zira, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, yaşamını yitiren Atçı ile Zira'nın cenazeleri ise otopsilerinin ardından Bozova ilçesinde defnedildi. Öte yandan kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş makinesinin operatörü Ali K.'nin sorgusu ise sürüyor.


Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler

Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

 Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Nihal Yalçın Tamer Karadağlı Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Ekrem İmamoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirenler, kız istemeye gitmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:58:40. #1.12#