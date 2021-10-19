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Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Yerel

Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı Bitlis'in Tatvan ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

BİTLİS (İHA) - Tatvan'da ' Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Tatvan Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tatvan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Servet Eskin ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mahir Akhan'ın konuşmalarıyla devam etti.

Program, verilen yemekle son buldu.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

Tatvan'da 'Muhtarlar Günü' törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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