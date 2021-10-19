BİTLİS (İHA) - Tatvan'da ' Muhtarlar Günü' törenle kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Tatvan Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tatvan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Servet Eskin ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mahir Akhan'ın konuşmalarıyla devam etti.

Program, verilen yemekle son buldu.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.