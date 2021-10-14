SULTANAHMET'TE KAMYONDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN NOSTALJİK OTOBÜSE İLGİ

SULTANAHMET ve Taksim Meydanı'nda sergilenen nostaljik İett otobüslerinden en ilgi çekeni kamyondan otobüse dönüştürülen ' Scania Vabis' oldu. Sultanahmet Meydanı'nda sergilenen, rengi ve şekliyle diğer nostaljik otobüslerden ayrılan otobüsü görünce anılarını hatırlayan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Cevat Kartal, Tarihe damga vurmuş bir otobüstür. Anılarım tazelendi dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında otobüs ithal edilememesi nedeniyle İsveç'ten 15 adet kamyon getirildi. Getirilen kamyonlar yaklaşık 3 aylık çalışma sonrası 30 kişilik otobüslere dönüştürüldü. 1943 yılında hizmete giren araçlar 6 yıl boyunca Eminönü-Taşlıtarla yani bugünkü adıyla Gaziosmanpaşa arasında sefer yaptı. Otobüse çevrilen araçlar, 1947-1948 yıllarında yine İsveç'ten ithal edilen modern, konforlu modellerin gelmesiyle 1948-1949'da hizmet dışı kalmıştı. Önden bakıldığında kamyona benzeyen otobüsler, o günlerde büyük ilgi görmüştü. Bugün de İETT tarafından Taksim ve Sultanahmet Meydanı'nda sergilenen nostaljik otobüslerden rengiyle ve şekliyle ayrılan ve kamyondan dönüştürülen 'Scania Vabis' otobüsü en ilgi çekeni oldu. Sultanahmet Meydanı'nda sergilenen otobüse vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösteriyor, hatıra fotoğrafı çekiliyor.

TARİHE DAMGA VURMUŞ BİR OTOBÜSTÜR

Otobüsle hatıra fotoğrafı çekilen ve anılarının tazelendiğini söyleyen 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Cevat Kartal, Doğma büyüme Bayrampaşalıyım. Bu otobüsler Bayrampaşa'dan kalktığı zaman Gülhane Parkı'nın orada tarihi bir çınar ağacı var. Oraya kadar geliyordu. 8-9 yaşındaydık tabi o zamanki İstanbul bugünkü İstanbul değil. Buradan yürüyerek Dolmabahçe'ye stada maç izlemeye giderdik. Maç seyrediyorduk yanımızda büyüklerimiz olurdu. Bu otobüsler kullanılıyordu. Tarihe damga vurmuş bir otobüstür. Anılarım tazelendi. O yüzden önünde fotoğraf çekilmek istedim. Ben Çapa Ortaokulu'nda okudum. 25 kuruş vermeyelim diye kaçak bindiğimizi hatırlıyorum. En güzel anım bu hatırladığım. Sağ olsun biletçide göz yumardı gülerek. O 25 kuruşu biz tasarruf sayardık kendimize. 2 gün binmediğimiz zaman 50 kuruşa başka bir şey alır yerdik diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri