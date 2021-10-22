17 Eylül'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan Swuid Game dizisi, ilginç konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Dünyanın gündemine oturan dizide 10 saniye görülen Lee Jeong Jun da kısa sürede Instagram'da binlerce takipçi sayısına ulaştı. Squid Game dizisinde Lee Jeong Jun kimdir? İşte detaylar...

SQUİD GAME DİZİSİNDEKİ LEE JEONG JUN KİMDİR?

Rolüyle dikkat çeken genç oyuncunun adeta hayatı değişti. Kısacık rolüyle izleyiciyi kendisine bağlayan Jun'un Instagram'da 20 bin olan takipçi sayısı bir anda 735 bini geçti.

1999 doğumlu Lee Jeong Jun, Kore Ulusal Sanat Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyor.

EKRANDA 10 SANİYE GÖRÜLDÜ

Squid Game dizisinde, bir erkek yarışmacı, şeker oyununun adil olmadığını söyleyerek personellerden birini rehin almıştı. Rehin alınan personel, kendisini öldürmekle tehdit eden yarışmacının baskısına daha fazla dayanamayarak maskesini indirmişti. Sonrasında yönetici tarafından öldürülen personel, ekranda yalnızca 10 saniye görünmüştü.

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