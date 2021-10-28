Son dakika: Tekirdağ'da şüphelilerin polisi görünce attığı poşette 850 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Tekirdağ'da şüphelilerin polisi görünce attığı poşette 850 gram esrar ele geçirildi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika: Tekirdağ'da şüphelilerin polisi görünce attığı poşette 850 gram esrar ele geçirildi

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce uyuşturucuyu otomobilden dışarı atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce uyuşturucuyu otomobilden dışarı atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Bu esnada polis, araçtakilerin otomobilden dışarıya poşet attığını fark etti.

Poşeti kontrol eden ekipler 850 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title