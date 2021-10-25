Son dakika haberleri | Vakıf Müdürü Betül Hacıömeroğlu hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Vakıf Müdürü Betül Hacıömeroğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Vakıf Müdürü Betül Hacıömeroğlu hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Betül Hacıömeroğlu (60) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ELBEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Betül Hacıömeroğlu (60) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1996 yılından bu yana Elbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapan Betül Hacıömeroğlu, bir süredir konser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Betül Hacıömeroğlu, Kilis Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığında öğle namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title