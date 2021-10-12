Son dakika haberleri | Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti

Son dakika haber... Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 16 arttığını bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 16 arttığını bildirdi.

Muraşko, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumun kötüleştiğine işaret eden Muraşko, "Ülkede, vakalar son bir haftada yüzde 16 arttı. Ülkenin 11 bölgesinde vakalarda yüzde 30 artış görülüyor." dedi.

Salgın durumunun bölgeye göre değişiklik gösterdiğini aktaran Muraşko, Orenburg, Tataristan ve Başkurdistan'daki salgın durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Muraşko, Rusya'daki hastanelerde Kovid-19 hastaları için yaklaşık 255 bin yatağın ayrıldığını ve bunlardan 235 bininin dolu olduğunu aktardı.

Virüse yakalananların yüzde 12-13'ünün çocuk olduğuna dikkati çeken Muraşko, çocukların aşılanması ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

"Salgın nedeniyle 605 okul kapatıldı"

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Popova da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Rusya'nın 77 bölgesindeki vakalarda artış görülüyor. Salgın durumu 8 bölgede stabil." dedi.

Popova, salgın nedeniyle ülkenin 25 bölgesinde 605 okulun kapatıldığı, 26'sında ise kültürel etkinliklerin barkod (QR kod) sistemiyle düzenlenmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Rusya'da 43 milyon kişi Kovid-19 aşısı yaptırdı

Rusya Başbakanı Mişustin ise Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, "43 milyon kişi tam aşılandı. Bu, nüfusun neredeyse üçte biridir." ifadesini kullandı.

Aşılanmanın önemine işaret eden Mişustin, aşılanma sürecinin hızlandırılması yönünde yetkililere talimat verdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de milletvekili seçimlerinden sonra Duma'daki ilk genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Milletvekillerinden 11'i virüse yakalandı, 3'ü ağır durumda hastanede yatıyor." şeklinde konuştu.

Rusya'da günlük can kaybı en yüksek seviyede

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 973 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 218 bin 345'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 28 bin 190 artarak 7 milyon 832 bin 964'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 20 bin 706 artışla 6 milyon 894 bin 285'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 699 artarak 1 milyon 688 bin 376'ya, virüsten ölenlerin sayısı da 70 artışla 29 bin 808'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada

Profesör, meme kanserinin en çok görüldüğü meslek grubunu paylaştı! Hostesler ilk sırada

 Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

 Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Tarkan Düm Tek Tek Tamer Karadağlı
Spor Şenol Güneş Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:20:47. #1.17#