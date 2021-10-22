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Son dakika... Elazığ'da baca yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Elazığ'da baca yangını korkuttu Elazığ'da bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da baca yangını korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Hürriyet Caddesinde bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Dumanları fark eden esnaflar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sebebiyle lokantanın mutfak kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika... Elazığ'da baca yangını korkuttu

Son dakika... Elazığ'da baca yangını korkuttu

Son dakika... Elazığ'da baca yangını korkuttu

Son dakika... Elazığ'da baca yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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