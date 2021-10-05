SAÜ'de 'Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri' başladı - Haberler
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SAÜ'de "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
SAÜ'de

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla faaliyetlerine yeniden başlayacak öğrenci toplulukları için tanıtım günleri gerçekleştiriliyor.

Faaliyetlerine hız veren 180'e yakın öğrenci topluluğu, Esentepe yerleşkesinin "Yaşayan Kampüs" sokağında stant açarak öğrencileri üniversite bünyesinde bulunan topluluklar ve faaliyetleri üzerine bilgilendirdi

Tanıtım günlerine katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, stantları tek tek ziyaret ederek öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek merak ettikleri soruları yanıtladı.

Tanıtım etkinliği, 8 Ekim'e kadar devam edecek.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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