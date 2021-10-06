Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı şifresiz mi?

ŞANLIURFA (Haberler.com) - Tff 2. lig'de heyecanla beklenen müsabakada Şanlıurfaspor - Pazarspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı şifresiz mi? Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı hakemi kim? Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.

ŞANLIURFASPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Pazarspor karşılaşması, TFF 2. lig maçı, 06-10-2021 Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ŞANLIURFASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Pazarspor maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

ŞANLIURFASPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma; Şanlıurfa'da, Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak.

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