Romanlar sorunlarına Kocaeli'de çözüm aradı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de düzenlenen çalıştayda, Roman vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konuları masaya yatırıldı. Sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri ortaya kondu.

Anadolu topraklarının en zengin kültürlerinden birine sahip olan Romanların sorunları Kocaeli'de masaya yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Romanları Kocaeli'de bir araya getirdi. Roman Çalıştayı ile sorunlar akademik ortamda masaya yatırılarak, çözümleri ortaya kondu. Çalıştayda, 2019 yılında Roman vatandaşların, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularındaki sorunlarının iyileştirilmesine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi esas olarak ele alındı.

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan başkanlığındaki çalıştay öğleden sonra çalışmalarına başladı. Çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 25 ayrı kentte faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200'e yakın yönetici katıldı. Sabah gerçekleştirilen açılış programının ardından salonda eğitim, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve istihdam masaları kuruldu. Söz konusu maddeler, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi'ne uygun olarak belirlendi.

Salonda eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularında masalar oluşturuldu. Her masada katılımcıların yanı sıra moderatör ve raportörler yer aldı. Masalarda öncelikli olarak konu başlıkları ile ilgili sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri not edildi. Yenilenmesi düşünülen Romanlara yönelik strateji belgesindeki hususlar da öncelikli olarak görüşüldü. - KOCAELİ