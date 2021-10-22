PTT Teşkilatından Kaymakamımız Altınöz' e Ziyaret
Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 181. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle PTT müdür vekili Faruk Gökçe, Sn. Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ettiler.
Posta Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 181. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle PTT müdür vekili Faruk Gökçe, Sn. Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Altınöz ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 181. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tüm PTT çalışanlarını tebrik etti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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