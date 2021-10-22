PTT Teşkilatından Kaymakamımız Altınöz' e Ziyaret

Posta Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 181. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle PTT müdür vekili Faruk Gökçe, Sn. Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Altınöz ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 181. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tüm PTT çalışanlarını tebrik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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