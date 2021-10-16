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O Ses Türkiye Yaşam kimdir? O Ses Yaşam kaç aşında nereli?

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O Ses Türkiye Yaşam kimdir? O Ses Yaşam kaç aşında nereli?

O Ses Türkiye programında performansı ile dikkatleri çeken Yaşam, jürinin ve izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, O Ses Türkiye Yaşam kimdir? O Ses Yaşam kaç aşında nereli? İşte detaylar…

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Yaşam ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Yaşam kimdir? O Ses Yaşam kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE YAŞAM KİMDİR?

Yaşam, 21 yaşındadır ve Balıkesir'den yarışmaya katılıyor. Pamukkale Üniversitesi öğrencisidir. Yurt dışına oyun ve reklam müzikleri satıyor. Müziği babası ile seven yaşam Hard Rock tarzında müzik yapıyor.

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