Nijerya'da yerinden edilenlerin kaldığı kamplar kapatılacak

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin kaldığı kampların kapatılacağı bildirildi.

Borno Valisi Babagana Zulum, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Zulum, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde Boko Haram ile mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Eyalette güvenliğin sağlandığını ve bölge halkının evlerine dönebileceğini ifade eden Zulum, 31 Aralık'a kadar eyalette yerinden edilmişlerin kaldığı tüm kampların kapatılacağını söyledi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk ederek kamplara sığındı.