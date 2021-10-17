Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı yaralandı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza gece saat 23.30 sularında İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Gökdere-Yoncadüzü mevkiinde meydana geldi. Arkadaşı Ahmet Aşkın ile ilçe merkezine gelen Cihan Aksoy'un (17) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak telefon direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Cihan Aksoy yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Aşkın'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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