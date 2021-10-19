Mersin ve Diyarbakır'daki alıkoyma ve yağma operasyonunda 2 tutuklama

DİYARBAKIR (AA) - Mersin ve Diyarbakır'da, alıkoyma ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mersin ve Diyarbakır'da 14 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birden fazla kişiyle yağma olayına karışan zanlılara yönelik teknik takip başlatmıştı.

Polis, şüphelilerin, Mersin'de zorla çiftlik evinde tuttuğu bir iş insanını, başka bir iş insanından 1,5 milyon lira aldıktan sonra serbest bıraktığını tespit etmişti. Zanlıların başka yağma olaylarına da karıştığını belirleyen ekipler, teknik takibin ardından Mersin ve Diyarbakır'da 14 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde 401,35 gram esrar, uzun namlulu silah, 2'şer tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi ve bir mağdura ait 150 bin liralık çek ele geçirilmişti.