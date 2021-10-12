Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Emine K'nin kullandığı 33 ECM 43 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri