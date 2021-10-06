Mersin Büyükşehir, Minik Ecrin?in Talebini Yerine Getirdi - Haberler
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Mersin Büyükşehir, Minik Ecrin?in Talebini Yerine Getirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Mersin Büyükşehir, Minik Ecrin?in Talebini Yerine Getirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Toroslar ilçesinin Portakal Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ecrin Kar'ın masum talebini kısa süre içerisinde yerine getirdi.

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Toroslar ilçesinin Portakal Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ecrin Kar'ın masum talebini kısa süre içerisinde yerine getirdi. "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" ve "Süt Senin Gurur Mersin'in" projelerinden kendisinin henüz faydalanamadığını belirten minik Ecrin, Teksin üzerinden Başkan Vahap Seçer'e bir ses kaydı göndererek süt, kurabiye ve şeker istedi. Talebi hızla yerine getiren Büyükşehir ekipleri, minik Ecrin'in mutluluğuna ortak oldu.

"Bize de biraz getirin, tamam mı Başkanım? Öpüyorum sizi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamında eğitim-öğretim döneminde çocuklara okul sütü dağıtırken, 2021'in yaz aylarında ise "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" projesini başlattı. Proje kapsamında ekipler bu yaz 161 mahallede toplam 119 bin çocuğa dondurma, limonata ve mamul dağıttı. Sosyal medya üzerinden çocuklara dağıtılan bu ürünleri gören 7 yaşındaki Ecrin Kar, annesinin cep telefonunu alarak, Teksin üzerinden Başkan Vahap Seçer'e bir ses kaydı gönderdi. Minik Ecrin, o ses kaydında şunları söyledi:

"Belediye Başkanım sizi her resimden görüyorum. Çocuklara siz süt, kurabiye, şeker veriyorsunuz, dondurma veriyorsunuz. Herkese veriyorsunuz, görüyorum hep. Bize niye vermiyorsunuz? Bize de biraz getirin. Tamam mı Başkanım? Öpüyorum sizi. "

"Ben Vahap Seçerimi çok seviyorum, Vahap Seçerim çok tatlı"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, gelen talep üzerine kısa süre içerisinde harekete geçerek, "Vahap Amca'yla Tatlı Günler" aracını minik Ecrin'in evine gönderdi. Çeşitli hediyeler ve kokulu çörek ile Büyükşehir personelini kapıda gören Ecrin, mutluluğunu saklayamadı. Heyecandan Büyükşehir personeline sarılan minik Ecrin, mutluluğunu "Ben Vahap Seçerimi çok seviyorum. Vahap Seçerim çok tatlı. Ben onu kalp gibi seviyorum" cümleleriyle dile getirdi.

Gönderdiği ses kaydından ve kendisine ulaşan hediyelerden de bahseden Ecrin Kar, "Dedim ki; 'Vahap Seçerim ben resimden görüyorum, herkese kurabiye, süt veriyorsunuz. Bana hiç vermiyorsunuz'. Onlar da bana getirdi. Bana kurabiye getirdi, bebek getirdi. Süt getirdi, bir şeyler getirdi bana. Ben onu çok sevdim" dedi.

"İyi ki varsın Vahap Seçer"

Ecrin'in bu yıl ilkokul birinci sınıfa başladığını belirten anne Sultan Kar ise Ecrin'in kendisinden haber siz bir şekilde Teksin'e mesaj gönderdiğini belirtti. Kendisini oldukça mutlu eden olaydan bahseden anne Kar, "Instagram'dan takip ediyoruz, o da sürekli bakıyor. Çocukların ellerinde kurabiye, dondurma ve sütle çekilmiş fotoğraflarını görüyor. 'Anne bize niye getirmiyor, buraya gelmiyor, bize vermiyor' dedi. 'Kızım ben ne bileyim, herhalde sırayla mahallelere gidiyor' dedim. Sonra baktım ki benden gizli gitmiş ses atmış. Çok kabiliyetli. Vahap Seçer'i sürekli takip ediyor, sürekli onun etkinliklerine bakıyor. Onu görmeyi çok istiyor. İyi ki varsın Vahap Seçer, Allah seni başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

"Mutluluğunu artırmak amacıyla Ecrin'in yanındaydık"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horoz, minik Ecrin'in sokakta oyun oynayan arkadaşlarına da kokulu çörek ve limonata dağıttı. Ecrin'in mutluluğunu artırmak için kapısını çaldıklarını vurgulayan Horoz, "Vahap Amca'yla Tatlı Günler projesinden faydalanmadığını belirten minik Ecrin'imiz bize Teksin üzerinden başvuruda bulundu. Biz de O'nun başvurusuna kayıtsız kalmayıp mutluluğunu daha da artırmak, yanında olduğumuzu belirtmek, belediyemizce küçüğünden büyüğüne vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek amacıyla bugün Ecrin'in yanındaydık" dedi.

Yayın Tarihi: 6. 10. 2021 09: 08: 48

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