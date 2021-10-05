Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Sağlık

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada Manisa, il nüfusları baz alındığında en çok aşı uygulanan ikinci il olurken, Manisa'da korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Birinci doz aşıda yüzde 90, ikinci doz aşıda ise yüzde 75 oranını geçen Manisa'da hedef...

MANİSA (İHA) - Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

Manisa, il nüfusları baz alındığında en çok aşı uygulanan ikinci il olurken, Manisa'da korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Birinci doz aşıda yüzde 90, ikinci doz aşıda ise yüzde 75 oranını geçen Manisa'da hedef tüm vatandaşları aşılamak

MANİSA - Korona virüs pandemisine karşı aşılama çalışmalarında her geçen gün aşı oranını artıran Manisa, en yüksek nüfusa sahip iller arasında en çok aşı uygulanan ikinci il konumuna yükseldi. Aşılama oranında da ilk 20 il arasında olan Manisa'da ikinci doz aşı olanların oranı yüzde 75'i, birinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü önderliğinde tüm il genelinde yürütülen korona virüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Barış Uğur Oğraşangil ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel ile Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit eşliğinde Turgutlu ilçesindeki aşılama çalışmalarına bizzat katılarak aşılama çalışmalarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"İl nüfus oranlarında Manisa ikinci sırada"

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Barış Uğur Oğraşangil, "Aşı noktasında Manisa'da çok büyük adımlar attık. Birinci dozda yüzde 90'ın üzerindeyiz. Dün itibariyle de ikinci dozda yüzde 75'in üzerine çıktık. Şuanda 20 ilin arasına girmiş durumdayız. İl nüfuslarını dikkate aldığımızda il nüfuslarında en yüksek ikinci nüfusa sahip olarak yüzde 75'i geçmiş durumdayız. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Emre Erkuş'un talimatıyla çok sayıda noktada aşı faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

"Etkin hizmet vermeye çalışıyoruz"

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel ise, "Turgutlu'muza destek amacıyla başkan yardımcımız ile birlikte Manisa'dan geldik. Turgutlu zaten çok iyi bir noktada. En uzak yere de erişebilelim diye gerekli çabayı ilçe müdürümüzle birlikte gösteriyoruz. Halkın ilgisi oldukça iyi. Biz onlara daha yakın olmak için mümkün olduğunca yakınlarında durmaya çalışıyoruz. Onların çok olduğu yerlere ulaşıp daha etkin hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tüm halkımızı aşılayacağız"

Çalışmaların oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit de, "Turgutlu'da Ortapark'ta hafta sonu da dahil olmak üzere 7 gün aşı çalışmaları yapılmakta. Aynı zamanda mobil aşı uygulaması yapmaktayız. Pazar yerlerinde, Çarşamba Pazarında, Pazartesi Pazarında uyguluyoruz. Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Bizler de vatandaşımız aşı oldukça seviniyoruz. İnşallah bu katlanacak artacak ve tüm halkımızı aşılayacağız."şeklinde konuştu.

"Vatandaşımız aşıdan korkmasın"

Aşı ekibinde yer alan Turgutlu Devlet Hastanesi Röntgen Teknisyeni Yücel Gün ise vatandaşlara seslenerek şunları söyledi: "Aşı ekibi olarak vatandaşımıza yardımcı olmak, hızlandırmak ve risk oranını düşürmek için buradayız. Halkın ilgi oranı çok yüksek biz de elimizden geldiğince tüm gayreti gösteriyoruz. Halkımızın aşıdan korkmaması, bir zararının olmadığını aksine faydası olduğunu bilmeleri gerekiyor. Zaten bunları da kendilerine izah ediyoruz onlar da bunu anlayarak aşılarını yaptırıyorlar.

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada

Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada
İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi

 Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor

Bilim insanları koronaya karşı 'en savunmasız' 4 grubu belirledi! Özellikle obezite ciddi risk taşıyor

 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Prens William
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa aşılama oranında nüfusa göre ikinci sırada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:12:55. #1.17#