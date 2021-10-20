Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 760 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 350 testte 29 bin 760 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 803 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 350 testte 29 bin 760 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 803 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri