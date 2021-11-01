Kırşehir Belediyespor'da, Akhisarspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, sahalarında Akhisarspor'a yenilerek ligde üst sıralar için büyük bir avantajı kaçırdıklarını belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, basit hatalar sonucunda Akhisarspor maçından 1-0 yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlattı.

Büyük bir avantajı kaybettiklerini vurgulayan Çelik, Pendikspor maçına moralli gitmek istediklerini ancak puan kaybıyla üzüldüklerini aktardı.

Akhisarspor karşılaşmasına çok kötü başladıklarına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Defansın bir hatasından tehlikeli bir noktada rakibe frikik şansı verdik. Bu frikik de maalesef gol oldu. Golden sonra oyunun üstünlüğünü ele almıştık. Ancak ofsayt olan bir pozisyonda yan hakem bayrak kaldırmayınca kalecimizde ceza sahası dışında istem dışı el ile topa dokununca kırmızı kartı gördü ve takımımız 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk yarıyı çok üstün bir şekilde tamamladık, gol pozisyonları da bulduk ancak yararlanamadık. Maçın son dakikasında kadar mücadele de ettik. Maalesef futbolda bunlar var."

Üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği bu haftada sahalarında oynadıkları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğine işaret eden Çelik, "Sahamızda altın değerinde 3 puan kaybettik. Üzgünüz maalesef futbol böyle bir oyun. Kendi sahamızdaki maçlarda maalesef 9 puan kaybettik. Çok büyük bir avantajı kaçırdık." dedi.

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