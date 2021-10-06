Kahramanmaraşlı genç kız, spor yaparak bir yılda 25 kilo verdi - Haberler
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Kahramanmaraşlı genç kız, spor yaparak bir yılda 25 kilo verdi

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraşlı genç kız, spor yaparak bir yılda 25 kilo verdi

Kahramanmaraş'ta 70 kilo olan, 28 yaşındaki genç kız, daha fazla yemek yiyebilmek için yaptığı spor sayesinde ideal ağırlığı olan 45 kiloya ulaşmayı başardı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 70 kilo olan, 28 yaşındaki genç kız, daha fazla yemek yiyebilmek için yaptığı spor sayesinde ideal ağırlığı olan 45 kiloya ulaşmayı başardı.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşamını sürdüren Sinem Koca, yediği yemekler yüzünden hızla kilo almaya başladı. Boyuna oranla kilosu yüksek olan Koca, aldığı kalorileri eritebilmek için spor yapmaya karar verdi.

Kentteki bir spor salonuna başvuran Koca, uygun diyet programı ve spor egzersizleriyle sağlıklı kilo vermeye başladı.

Yaklaşık 1 yılda 25 kilo vererek ideal kilosuna kavuşan Koca, gazetecilere, yemek yemeyi çok sevdiğini ancak kiloları nedeniyle bu isteğini gerçekleştirmediği için spor yapmaya karar verdiğini söyledi.

Boyunun kısa olmasından dolayı kilosunun da normal insanlardan daha fazla göründüğünü belirten Koca, "70 kilo aslında az bir rakam gibi dursa da, benim boyum 1 metre 50 santim olduğu için normal bir insanın 100 kilo hali gibi. Şu anda boy kilo endeksime göre de standart kilomdayım. Sporu da hayat standardım haline getirdim. Zayıfladığım içinde artık daha mutluyum." diye konuştu.

Sporda istikrarın çok önemli olduğunu aktaran Koca, sporun sadece zayıflamak için değil sağlıklı yaşam içinde çok önemli olduğunu ifade etti.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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