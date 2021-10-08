Kağızman'ın tescilli ürünü uzun elmada kuraklığa rağmen verim arttı - Haberler
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Kağızman'ın tescilli ürünü uzun elmada kuraklığa rağmen verim arttı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman'ın tescilli ürünü uzun elmada kuraklığa rağmen verim arttı

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli elmada bu yıl kuraklığa rağmen rekolte yükseldi.

KARS (AA) - Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli elmada bu yıl kuraklığa rağmen rekolte yükseldi.

İlçede 1300 rakımlı bahçelerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla da dikkati çeken uzun elmada hasat sürüyor.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine, 2018 yılında coğrafi işaret olarak tescil edilen Kağızman uzun elmasının elips şeklinde, yarısı kırmızı, yarısı beyaz renkte bir elma olduğunu, ortasından kesildiğinde yıldız görünümünün ortaya çıktığını söyledi.

Ertaş, uzun raf ömrüne sahip bu meyvenin ağacının olgunluk döneminde 100 kilograma yakın ürün verdiğini dile getirdi.

Bu yıl uzun elma veriminde geçen yıla kıyasla yüzde 50 artış olduğunu belirten Ertaş, şöyle devam etti:

"Şu anda uzun elmanın dalında kilogram fiyatı 10 lira. Bu elma tüketiciye kilogramı 20 lira civarında ulaşmakta. Kağızman elması sadece Aras Havzası'nda yetişmekte ve buraya ait bir tür. Bu elmanın fidesi nereye götürülüp ekildiyse uzun şekilden yuvarlak şekle dönüşüyor. Sadece bu topraklara, bu havaya, bu rakıma, buranın suyuna mahsus yetişen bir elma türüdür. Bu yıl üreticimizin yüzü güldü, inşallah gülmeye devam eder."

Uzun elmanın en az 12 santim boyunda 8 santim eninde olduğuna dikkati çeken Ertaş, bu türün devlet desteğiyle bölgede yaygınlaştırılabileceğini ifade etti.

Ertaş, "Eskiden Japonya ve Rusya'ya kadar gönderiliyordu. Uzun elma ağacı sayısı 15-20 binden, 2 bin 500-3 binlere kadar düştü. İnşallah üreticimiz kazanmaya devam ederse, ülkemiz de kazanacak yeniden ihracata başlamış olacağız." dedi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da ilçenin uzun elmasıyla bilindiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığından uzun elma üreticilerinin desteklenmesini bekliyoruz. Destek olursa uzun elma daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Zuval Mahallesi Muhtarı ve elma üreticisi Abdurahman Ağdeve de bu yıl elma veriminin iyi olduğunu vurgulayarak, "Elmalarımız sadece Kağızman'da yetişiyor. Herkesin bu elmayı tatmasını istiyoruz. Uzun elmaya ilgi çok, İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok talep var. Elmalarımız çok iyi, sulama suyunun gelmesiyle verim daha da artacak." ifadelerini kullandı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağızman'ın tescilli ürünü uzun elmada kuraklığa rağmen verim arttı - Haberler
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