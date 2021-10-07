İzmir'de ortaokul öğrencileri bilim atölyesinde buluştu - Haberler
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İzmir'de ortaokul öğrencileri bilim atölyesinde buluştu

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de ortaokul öğrencileri bilim atölyesinde buluştu

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında Suriyeli ortaokul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 öğrenci, bilim atölyesinde deney yaptı.

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi Sosyal Uyum Programı kapsamında Suriyeli ortaokul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 öğrenci, bilim atölyesinde deney yaptı.

Kültürpark Ahşap Sahne'deki etkinliğe Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi eğitmenleri, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile Mimar Sinan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Atölye çalışmalarında mikroskopla inceleme, virüs prototipi, insan ciğeri prototipi, enerji paneli uygulaması, motorlu araç atölyesi, üflemeden balon şişirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çocuklar, deneylerle uygulamalı öğrenme şansı elde ederek kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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