İzmir'de mandıradan hırsızlık yaparken yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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İzmir'de mandıradan hırsızlık yaparken yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de mandıradan hırsızlık yaparken yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir mandıradaki malzemeleri çalmaya çalıştığı sırada yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir mandıradaki malzemeleri çalmaya çalıştığı sırada yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaylı Mahallesi'ndeki F.K'ye ait mandıra çevresinde şüpheli bir araç olduğu ihbarı üzerine bölgeye Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Mandıraya ait malzemelerin 4 şüpheli tarafından kamyonete yüklendiğini gören ekipler, şüpheliler M.Ö, H.İ.İ, D.T. ve K.K'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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