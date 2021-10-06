İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 5B UYDUSUNU 2021 YILI SONUNDA SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATMAYI PLANLIYORUZ

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydusunu 2021 yılı sonunda SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyoruz. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla yaptığımız Milli Haber leşme Uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası Bakanlar özel oturumuna başkanlık etti. Oturuma 21 ülkeden Ulaştırma Bakanları, STK temsilcileri ve Büyükelçiler katıldı. Bakan Karaismailoğlu özel oturumda yaptığı konuşmasında, pandemi sonrası umut verici bir döneme girildiğini ifade ederek, "Dünya Ticaret Örgütü'nün son tahminleri, dünya mal ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 8 artacağını öngörmektedir. Yine, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun iyileşme sürecine ilişkin bu yıl yayımladığı tahminler, ulaştırma faaliyetlerinin 2050 yılında 2015 yılına kıyasla iki kat artacağını, yolcu taşımacılığının 3 kat, yük taşımacılığının ise 2.6 kat büyüyeceğini göstermektedir. Bu öngörüler, bağlantısallığın önümüzdeki dönemde de sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye olarak, sürdürülebilir bağlantısallığın tesisi için bölgesel ve küresel her platformda üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında ortaya koyulan ve Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'mızı 2021 yılında yayımladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının ve demiryolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz. Planla ayrıca, yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ile mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 76. BM Genel Kurulu'nda da dile getirdiği gibi, Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biri olarak, Anlaşmayı ulusal katkı beyanımız çerçevesinde Meclis'imizin onayına sunuyoruz" dedi.

KANAL İSTANBUL

Karaismailoğlu, "Büyük ölçekli taşımacılığın yapıldığı tedarik yollarında meydana gelen tıkanmalar küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Süveyş Kanalı'nın karaya oturan bir gemiden dolayı kapanarak kanaldan gerçekleşen lojistik hareketliliğin sürdürülememesi nedeniyle dünya ticaretinin günlük olarak yaklaşık 10 milyar dolar zarara uğradığına hepimiz şahit olduk. Kısa süre içerisinde dünya ticareti üzerinde büyük etkilerini gördüğümüz bu olayın günler yerine haftalar hatta aylar sürmesi durumunda taşımacılık ve dünya ticareti üzerindeki etkileri çok daha büyük olacaktır. Planlamalarımızda bu gibi sorunlara karşı tedbirler geliştirmeye gayret etmemiz gerekmektedir. Şunu belirtmek isterim ki, Kanal İstanbul projemiz ile İstanbul Boğazı'nın bir alternatifini oluşturarak bu noktada bir tedbir almış oluyoruz. Böylece hem İstanbul Boğazı'ndaki riskleri azaltıyoruz hem de taşıma yollarımızı çeşitlendirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKSAT 5B UYDUSUNU İSE 2021 YILI SONUNDA SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Şuramızın ana temalarından birini oluşturan dijitalleşme, bugün tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatın her alanında dönüştürücü bir güce sahiptir. Türkiye olarak, bu gelişmelere ayak uydurmak ve yerli ve milli kapasitemizi geliştirmek için azami gayret gösteriyoruz. Türkiye'yi bilgi ve iletişim teknolojileri açısından yeni bir çağa hazırlamak ve yarını inşa etmek üzere yaptığımız yatırımlarla, Kovid-19 salgın süreci dahil pek çok sektörde hizmet devamlılığını başarıyla sağladık. Bu kapsamda, 2003 yılında 20 milyar olan bilişim sektörümüzün büyüklüğü, 2020 yılında 189 milyar TL'ye yükselmiş, 2021 yılının ilk yarısı itibariyle fiber altyapımız 445 bin kilometreye ulaşmış ve mobil abone sayımız 85 milyonu aşmıştır. Öte yandan, 2023 yılına kadar 5G'ye en yüksek oranda yerli ve milli ürünlerle giriş yapmayı hedefliyoruz. 5G'ye giden yolda ülkemizin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlar ile cevap verebilmek amacıyla birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Uydu iletişim kapasitemizi artırmak amacıyla, Türksat 5A haber leşme uydumuzu da bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Türksat 5B uydusunu ise 2021 yılı sonunda SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyoruz. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla yaptığımız Milli Haber leşme Uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, özellikle elektrikli taşıtların teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda, yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıtlar kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirmiş durumdayız. Bakanlığımızca hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı tüm ulaşım modlarına entegre, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, yenilikçi, çevreci ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma hedefini ortaya koyuyor. Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ayrıca, elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik eylemleri de tanımlamaktadır. Dünyamızın karşı karşıya olduğu zorlu süreç, ortak sorunlarımızın çözümünde uluslararası işbirliği ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Ulaştırma ve haber leşme alanında çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için, sizlerle olan işbirliğimizi artırmak istediğimizi içtenlikle belirtmek isterim."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri