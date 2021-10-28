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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek nesillerin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet daima payidar kalacaktır" sözünü ilelebet gerçek kılacağından ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek nesillerin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet daima payidar kalacaktır" sözünü ilelebet gerçek kılacağından ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin bir asra yaklaşan süreç içinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizden öncekiler, sonrasında da bizler ömürlerimiz boyunca bu güzel yapıya katkı vermeye çalıştık. Eminim ki bizden sonraki nesiller de Atatürk'ün 'Cumhuriyet daima payidar kalacaktır' sözünü ilelebet gerçek kılacaklar ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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