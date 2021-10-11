YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Gıdanı Koru Kampanyası Farkındalık Oluşturma Projesi" kapsamında "Gıdanı Koru Kumbarası" tanıtım programı düzenlendi. Yunusemre Millet Çarşısı'nda düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da katılım sağladı.

Gıda kaybı ve israf hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi başlattı. Proje kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yunusemre Millet Çarşısı'nda "Gıdanı Koru Kumbarası" tanıtım programı düzenlendi. Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, israf boyutunun büyüklüğüne dikkat çekerek farkındalık projelerini önemsediklerini söyledi. Öztürk'ün ardından konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de tüketimi ihtiyacımız kadar yapmamız gerektiğini vurgulayarak, "Üretilen ürünlerden maksimum düzeyde istifade etmeliyiz" dedi. Konuşmaların ardından, proje kapsamında öğrencilere farkındalık oluşturabilmek amacıyla kumbara dağıtıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri