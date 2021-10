Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm hangi gün? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'ın tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? İşte Evlilik Hakkında Her Şey hakkında bilgiler…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY UYARLAMA MI?

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, The Split dizisinin uyarlaması.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Senaryosu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından kaleme alınan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta pazartesi 20:00'da seyircisiyle buluşuyor.

